Друзья изменили 40-летней привычке и разбогатели на 36 миллионов рублей

Друзья из пригорода австралийского Сиднея Кембридж-Парк, штат Новый Южный Уэльс, 40 лет вместе играли в лотерею и разбогатели после того, как изменили привычке и купили билет в другом магазине. Об этом сообщает издание UPI.

Двое друзей когда-то работали вместе и подружились. Они 40 лет вместе играли в лотерею. Вечером 13 декабря жена одного из них проверила очередной купленный ими лотерейный билет. «Она разбудила меня и сказала, что мы выиграли. Я не мог поверить в это. Мы только на днях обсуждали, что близки к крупной победе», — рассказал австралиец.

Друзья сорвали джекпот в 665,9 тысячи австралийских долларов (36,8 миллиона рублей). «В этот раз мой приятель купил билет не в том магазине, где обычно. Возможно, это сыграло роль», — пояснил победитель.

Он отметил, что в настоящее время думает, на что потратить свою часть выигрыша. «Единственное, о чем я думал, — это купить новую машину. Но сначала я хочу увидеть деньги на своем банковском счете. Тогда можно будет планировать другие вещи, такие как помощь семье, отпуск и прочее», — поведал он.

Ранее житель американского штата Южная Каролина рассказал, что внезапная нужда жены воспользоваться уборной обогатила его на полмиллиона долларов (36,7 миллиона рублей). Он купил выигрышный лотерейный билет на заправке, куда они заехали по ее просьбе.