Из жизни
 
Последние новости
Медведев обвинил разнотык в бедах России
Московские дворники перепели песню Cadillac Моргенштерна и навели порядок
Российские компании ужесточили отбор работников
Новый год отменили в Северной Македонии
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
Российские священники сожгли 150-летний храм и назвали это традицией
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
Администрацию Трампа уличили в «исключительной жажде крови»
Названо число получивших прививку от коронавируса москвичей
Цискаридзе рассказал о самоубийстве дочери Валентина Гафта
Новости партнеров
Прослушать новость

Друзья изменили 40-летней привычке и разбогатели на 36 миллионов рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Swen Pförtner / DPA / Globallookpress.com

Друзья из пригорода австралийского Сиднея Кембридж-Парк, штат Новый Южный Уэльс, 40 лет вместе играли в лотерею и разбогатели после того, как изменили привычке и купили билет в другом магазине. Об этом сообщает издание UPI.

Двое друзей когда-то работали вместе и подружились. Они 40 лет вместе играли в лотерею. Вечером 13 декабря жена одного из них проверила очередной купленный ими лотерейный билет. «Она разбудила меня и сказала, что мы выиграли. Я не мог поверить в это. Мы только на днях обсуждали, что близки к крупной победе», — рассказал австралиец.

Друзья сорвали джекпот в 665,9 тысячи австралийских долларов (36,8 миллиона рублей). «В этот раз мой приятель купил билет не в том магазине, где обычно. Возможно, это сыграло роль», — пояснил победитель.

Он отметил, что в настоящее время думает, на что потратить свою часть выигрыша. «Единственное, о чем я думал, — это купить новую машину. Но сначала я хочу увидеть деньги на своем банковском счете. Тогда можно будет планировать другие вещи, такие как помощь семье, отпуск и прочее», — поведал он.

Ранее житель американского штата Южная Каролина рассказал, что внезапная нужда жены воспользоваться уборной обогатила его на полмиллиона долларов (36,7 миллиона рублей). Он купил выигрышный лотерейный билет на заправке, куда они заехали по ее просьбе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Friends switch lottery retailers after 40 years, win big
Муж ослушался жену и обогатился на полмиллиона долларов
Обруганный женой за любовь к лотереям мужчина сорвал миллионный джекпот
Муж сорвал в лотерею крупный джекпот и скрыл победу от жены
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 7 октября
Кендра Хэтчер и Рикардо Паниагуа

Одержимая страстью

Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
17:55 3 декабря

Школьница забыла в шкафу набитый деньгами рюкзак и обнаружила его 20 лет спустя

19:2911 декабря

Полицейская собака подружилась с парой дельфинов и попала на видео

18:2711 декабря

Безголовая змея попыталась укусить мужчину и попала на видео

Из жизни00:03 2 октября
Мишель Фурнире (в центре)

Монстр из ниоткуда

Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
17:1911 декабря

Спасенная от усыпления собака неожиданно родила семь щенков

15:2211 декабря

Обнаружена дикая золотая рыбка огромных размеров

14:1311 декабря

Крокодил поймал самое быстрое животное в мире, утащил его под воду и съел

Из жизни00:0126 сентября
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-Мор

Остров проклятых

Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
13:0211 декабря

Меган Маркл обошла Кейт Миддлтон и королеву и стала самой популярной

12:0911 декабря

Покусанный акулой мужчина смог вылезти из воды и умер в больнице через два дня

11:1011 декабря

Супруги пропалывали сад и нашли в клумбе золотые монеты на 21 миллион рублей

Россия
Российские священники сожгли 150-летний храм и назвали это традицией
Названо число получивших прививку от коронавируса москвичей
В Минздраве оценили вероятность бесплодия у мужчин после COVID-19
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
В Москве нашли квартиру-«инкубатор» с суррогатными матерями-мигрантками
Названы главные особенности вакцины «Спутник V»
Как она действует, какие имеет побочные эффекты и чем отличается от зарубежных аналогов?
Все материалы
Мир
Новый год отменили в Северной Македонии
Администрацию Трампа уличили в «исключительной жажде крови»
Лодку с 600 килограммами кокаина прибило к берегу Маршалловых островов
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Спецагент вышел из-под контроля и втянул британскую разведку в скандал
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Москвичам пообещали увеличить пенсии до 20 222 рублей
Стоимость переписи населения России оценили в миллиарды рублей
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
«МегаФон» сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Спрогнозировано будущее российской экономики
Все материалы
Силовые структуры
Судью потребовали наказать из-за ареста впавшего в кому россиянина
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Прокурор запросил срок супругам из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Ответственную за лекарства чиновницу заподозрили в получении взятки и задержали
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист провалил интервью с певицей из-за шутки про постель
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Заменившая погибшего ведущего НТВ рассказала о попадании на телевидение
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Звезда телешоу рассказал о трагической смерти отца и брата
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала десять «суперпродуктов» для поддержания иммунитета
Семейный врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом сотен детей
Девушки в бикини исполнили эротический танец в фонтане и попали на видео
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Щедрый посетитель ресторана обогатил молодую официантку на 367 тысяч рублей
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Уникальный Bugatti La Voiture Noire стал новогодней декорацией
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
Почти два миллиона автомобилей Honda отправили в ремонт
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Российские страховщики перечислили самые угоняемые автомобили
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы