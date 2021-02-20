Закончившийся бензин обогатил мужчину на 740 миллионов рублей

Житель американского поселка Денвер, штат Северная Каролина, обогатился на 10 миллионов долларов (738,6 миллиона рублей) благодаря закончившемуся бензину. Об этом сообщает UPI.

Аллен Богер (Allen Boger) поехал на автомобиле за билетом в магазин, где он обычно приобретал лотерейные билеты. Он собирался приобрести билет моментальной лотереи за 20 долларов (1,5 тысячи рублей).

По дороге у американца закончился бензин, и он ему пришлось остановиться на автомобильной заправке в полутора километрах от дома. Заправляя машину, мужчина решил заодно приобрести лотерейный билет. Билетов за 20 долларов на заправке не оказалось, поэтому он принял участие в другом розыгрыше — за 30 долларов (2,2 тысячи рублей).

В результате Богер выиграл 10 миллионов долларов (740,3 миллиона рублей).

Выигрыш не удивил мужчину. «Я всегда был удачлив», — подчеркнул он. Победитель намерен потратить денежный приз на погашение долгов и выход на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель американского города Мейден, штат Северная Каролина, утверждает, что сорвал джекпот в лотерее благодаря тому, что в его автомобиле закончилось топливо. Он заехал на заправочную станцию только для того, чтобы наполнить бензобак и решил купить несколько билетов мгновенной лотереи.