Женщина отказалась от покупки шпината и разбогатела благодаря «призраку» дедушки

Жительница английского города Бейзингстоук, графство Хэмпшир, пришла в магазин за овощами, но вместо этого купила лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание Daily Star.

42-летняя Лесли Херберт (Lesley Herbert) заявила, что решила сыграть в лотерею благодаря призраку дедушки. Она выиграла приз в два миллиона фунтов стерлингов (210,5 миллиона рублей).

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Англичанка рассказала, что пошла купить шпинат, но вместо этого взяла плитку апельсинового шоколада. Она почувствовала, что ей улыбнется удача, и заодно приобрела билет моментальной лотереи.

«Мой дедушка умер в декабре. Он всегда говорил мне: "Когда я выиграю в лотерею, я куплю большой дом на вершине холма". Поэтому я чувствую, что дедушка был со мной в этот день и сказал мне купить билет», — пояснила она.

Когда Херберт получила официальное подтверждение выигрыша, ее домашний попугай вывихнул лапу. Женщина использовала лотерейный билет как долговую расписку у ветеринара.

Херберт рассказала, что хочет приобрести на выигранные деньги дом и открыть приют для животных. Кроме того, она хотела бы съездить в отпуск на остров Пиг-Бич на Багамах, чтобы поплавать со свиньями.

Ранее сообщалось, что житель американского города Пфаффтаун, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря числам, которые использовал при игре в лотерею его покойный отец. «Я думаю, отец во многом помог мне. Мне улыбнулась удача», — заявил американец.