Женщина 20 лет играла в лотерею числами покойного мужа и сорвала джекпот

Жительница пригорода Аделаиды Хэппи-Вэлли в австралийском штате Южная Австралия 20 лет вписывала в лотерейные билеты числа покойного мужа и сорвала джекпот в 737 тысяч австралийских долларов (41,2 миллиона рублей).

Австралийка, чье имя не сообщается, более 20 лет играла в лотерею. Она использовала одни и те же числа, которые когда-то выбрал ее умерший супруг.

Она приобрела очередной билет к розыгрышу 30 ноября. Позже женщина отсканировала его и поняла, что выиграла приз, но сотрудник магазина сообщил ей, что не сможет выплатить ей выигрыш.

Вскоре победительница обнаружила причину проблемы: она сорвала джекпот в 737 тысяч австралийских долларов (41,2 миллиона рублей).

«Я не знаю, почему мой муж когда-то выбрал именно эти числа. Он смотрит на нас с небес и очень счастлив», — заявила она.

Женщина планирует установить на полученные средства новую изгородь перед домом. Она сообщила, что поделится выигрышем с двумя своими сыновьями и их семьями.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода австралийской Аделаиды Сифорд-Райз, штат Южная Австралия, сорвала джекпот после того, как использовала в лотерее те же числа, которыми играла ее покойная мать. «Мне кажется, как будто мама помогла мне выиграть. Благослови ее Бог!» — рассказала победительница.