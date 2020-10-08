Традиция покойной матери привела женщину к богатству

Жительница пригорода австралийской Аделаиды Сифорд-Райз, штат Южная Австралия, сорвала джекпот после того, как использовала в лотерее те же числа, которыми играла ее покойная мать. Об этом сообщает издание UPI.

Австралийка купила лотерейный билет онлайн 30 сентября. Она вписала туда набор чисел, который традиционно использовала ее покойная мать.

В результате женщина получила первый приз в 718,7 тысячи австралийских долларов (40,1 миллиона рублей). “Мне кажется, как будто мама помогла мне выиграть. Благослови ее бог!» — рассказала победительница.

Она подчеркнула, что выигрыш будет большим подспорьем после пары тяжелых месяцев. «Как только прошлым вечером мы увидели, что выиграли, мой партнер решил уйти на пенсию! Это было удивительно», — сообщила австралийка.

Она планирует помочь своему отцу, у которого недавно диагностировали рак. «Как только деньги поступят на наш счет, мы хотели бы поехать отдохнуть и просто расслабиться», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Кимбал, штат Небраска, использовал в игре в лотерею даты рождения и смерти жены и выиграл сотни тысяч долларов. Вдовец назвал покойную супругу своим ангелом-хранителем.