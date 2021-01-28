Женщина разбогатела на 13 миллионов рублей благодаря числам покойной бабушки

В американском городе Ньютон-Гроув, штат Северная Каролина, внучка сыграла в лотерею и разбогатела благодаря любимым числам покойной бабушки. Об этом сообщает портал UPI.

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Мария Морено (Maria Moreno) использовала в розыгрыше Cash 5 комбинацию чисел, с которой играла ее скончавшаяся два года назад бабушка. «Я унаследовала от нее удачу, — рассказывает американка о своей родственнице. — Я заботилась о ней, водила на приемы к врачам и все в этом духе. Как-то одна женщина сказала мне: "Теперь она заботится о тебе, она тебя благословила"».

Морено выиграла 181,1 тысячи долларов (13,7 миллиона рублей). «Не могу в это поверить, — признается она. — Мне так повезло, я очень, очень счастлива». Победительница подумывает о покупке дома, так как у нее три ребенка, которые мечтают жить в отдельных комнатах.

Ранее сообщалось о жительнице Австралии, которая более 20 лет играла в лотерею и вписывала в билеты числа ее покойного мужа. В конечном счете она сорвала джекпот.