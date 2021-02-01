Числа покойного отца принесли мужчине 76 миллионов рублей

Житель американского города Пфаффтаун, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря числам, которые использовал при игре в лотерею его покойный отец. Об этом сообщает издание UPI.

Кевин Холтерман (Kevin Halterman) купил лотерейный билет и вписал в него числа, которыми пользовался почти год. «Мой отец скончался в марте. Он все время использовал при игре в лотерею одни и те же числа. Я вспомнил их и тоже стал вписывать в лотерейные билеты. И эти числа сработали», — рассказал он.

В результате прошедшего 23 января розыгрыша Powerball Холтерман выиграл миллион долларов (76 миллионов рублей). «Я думаю, отец во многом помог мне. Мне улыбнулась удача» — заявил американец.

Ранее сообщалось, что в американском городе Ньютон-Гроув, штат Северная Каролина, внучка сыграла в лотерею и разбогатела благодаря любимым числам покойной бабушки. Победительница подумывает о покупке дома, так как у нее три ребенка, которые мечтают жить в отдельных комнатах.