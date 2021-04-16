Пенсионер забыл очки дома и разбогател на 12 миллионов рублей

Пенсионер из английской деревни Хаттон, графство Дербишир, разбогател благодаря тому, что забыл очки дома. Об этом сообщает издание Daily Star.

80-летний шахтер и строитель на пенсии Денис Фоуситт (Denis Fawsitt) регулярно играет в лотерею и обычно вписывает в лотерейные билеты даты рождений членов семьи. В очередной раз он решил попытать счастье и забыл очки, поэтому предпочел позволить генератору случайных чисел заполнить билет за него.

На следующий день он пошел покупать утренние газеты и попросил сотрудников магазина проверить результаты розыгрыша. Мужчина выиграл 116,1 тысячи фунтов (12,2 миллиона рублей) — так в результате розыгрыша 16 марта пять выпавших чисел совпали с вписанными в его билет.

Англичанин сначала не поверил в свою удачу и позвонил своей дочери, как только пришел домой. Он попросил ее зайти к нему по дороге с работы и еще раз проверить его билет.

75-летняя жена Фоуситта Энн рассказала, что, когда они узнали о выигрыше, то не танцевали от радости в силу возраста, но выпили немного виски и ликера. Когда отменят связанные с коронавирусом ограничения, семья планирует устроить большую вечеринку.

На выигранные деньги пара планирует отремонтировать дом и обновить сад. Энн хочет купить новую плиту и матрас, а Денис присматривает новый телевизор.

Ранее житель американского города Сент-Луис, штат Миссури, повторил действия соседа в очереди на кассу в магазине и сорвал джекпот. Он увидел, как этот человек покупает лотерейный билет, и тоже решил попытать счастья.