Женщина решила сменить шины и разбогатела

Жительница американского города Олейте, штат Канзас, приехала пораньше в автосервис, чтобы сменить шины, и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Мика Льюис (Mika Lewis) рассказала, что слишком рано приехала в автосервиc менять шины. Чтобы скоротать время, она решила зайти в магазин и купить несколько билетов моментальной лотереи.

Один из билетов принес ей приз в 10 тысяч долларов (766,1 тысячи рублей).

«Пока я сидела в комнате ожидания автосервиса, я стерла защитный слой с билета. Сначала я предположила, что просто неправильно смотрю на билет. Не может быть, чтобы я выиграла так много. Но в конце концов я перепроверила все несколько раз и начала понимать, что на самом деле выиграла!» — сообщила она.

Женщина отметила, что собирается потратить часть выигрыша на семейный отдых в штате Флорида. «Моя дочь скоро получит диплом о высшем образовании во Флориде. В честь этого события мы планируем поехать отдыхать. Я думаю, теперь поездка может стать настоящим семейным отпуском во Флориде. Остальные деньги я пока сохраню в качестве сбережений», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что пенсионер из английской деревни Хаттон, графство Дербишир, разбогател благодаря тому, что забыл очки дома. Он позволил генератору случайных чисел заполнить билет за него и сорвал джекпот.