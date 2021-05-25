Мужчина не нашел в магазине нужного товара и разбогател на 73 миллиона рублей

Житель американского города Хендерсонвилль, штат Северная Каролина, не нашел в магазине нужного товара и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Чарльз Браун (Charles Browne) заехал в магазин, чтобы купить энергетический напиток и лотерейный билет. Билетов, которые он покупает обычно, не оказалось в наличии, и американец решил выбрать другую моментальную лотерею.

Когда Браун вышел на парковку, он стер защитный слой и обнаружил, что сорвал джекпот. Американец выиграл главный приз в миллион долларов (73,4 миллиона рублей).

На полученные деньги мужчина планирует оплатить счета и взять время на раздумья о том, что делать с оставшейся частью выигрыша. «Я собираюсь приберечь эти деньги до тех пор, пока не осознаю, что они есть у меня в распоряжении. После этого я приму логичное и продуманное решение, как использовать их наилучшим образом», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Андерсон, штат Южная Каролина, заехала на заправку и сорвала джекпот. Она попросила женщину на заправке перепроверить, действительно ли билет выигрышный, и та подтвердила, что американка выиграла первый приз.