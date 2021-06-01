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Россиянин стал миллионером из-за ошибки банка

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жителю Тулы грозит тюремное заключение за то, что он украл у банка 50 миллионов рублей, воспользовавшись ошибкой при техническом обновлении в мобильном приложении. Об этом сообщает новостной портал Myslo.

36-летний россиянин заметил сбой в работе после обновления мобильного приложения: при онлайн-переводах на карты других банков деньги с его счета не списывались, однако счета, на которые он переводил деньги, пополнялись. Мужчина совершил несколько таких операций по транзакции и в общей сложности снял около 50 миллионов рублей.

Похищенные у банка деньги миллионер тратил около двух месяцев. Сообщается, что за это время он купил иномарку себе и своей жене, слетал на отдых заграницу, а также приобрел три квартиры.

О преступлении стало известно, когда банк начал подводить итоги по отчету за квартал. Туляк обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере, и в легализации денег, полученных в результате преступления. По совокупности преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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