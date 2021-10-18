Полицейские изъяли у россиянина 1001 куст конопли

Полицейские в Хабаровском крае обнаружили и уничтожили плантацию конопли, за которой ухаживал один из местных жителей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

Установлено, что 50-летний безработный россиянин выращивал наркотик в лесу около поселка Гатка. Правоохранители задержали его, когда мужчина приехал на плантацию. На самом участке полицейские изъяли 1001 куст конопли, вязки наркосодержащего растения, а также растительную массу, схожую с наркотическим веществом, которая является марихуаной, согласно заключению эксперта. Вес запрещенного растения в высушенном виде составил более 123 килограммов, марихуаны — около 20 килограммов.

По признанию самого подозреваемого, он выращивал и хранил наркосодержащие растения для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по признакам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Россиянину грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В июле рекордную плантацию марихуаны обнаружили украинские полицейские в Чаплинском районе Херсонской области. Площадь найденных посевов достигала почти 1 гектара.