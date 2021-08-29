Возле дома принца Гарри и Меган Маркл обнаружили фабрику марихуаны

Mirror: фабрику марихуаны обнаружили около дома принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии

Около дома принца Гарри и Меган Маркл в поселении Монтесито, штат Калифорния, США, обнаружили гигантскую фабрику марихуаны. Об этом пишет Mirror.

По данным издания, предприятие с 20 теплицами для выращивания конопли располагается в менее чем десяти минутах езды от особняка герцога и герцогини Сассекских стоимостью 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

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На специфический запах, распространяющийся по всей округе от фабрики, неоднократно жаловались местные жители. По словам 60-летнего местного жителя Грегори Гандруда (Gregory Gandrud), во время поездки по автостраде рядом с фабрикой ему пришлось съехать на обочину из-за того, что он «потерял ход своих мыслей». Владельцы предприятия пообещали установить новые «системы контроля запаха».

Другой местный житель, Ричард Майнердс (Richard Mineards) пояснил, что фабрика начала работать в 2016 году, когда в штате было легализовано производство марихуаны.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл лишились нескольких сотен тысяч сторонников. От аккаунта герцога и герцогини Сассекских в Instagram отписались более 700 тысяч человек за последний год. Сейчас количество их подписчиков составляет 10,1 миллиона человек. За это же время на страницу принца Уильяма и Кейт Миддлтон подписался миллион пользователей — теперь у них 13 миллионов последователей.