Принц Гарри смертельно обидел отца и вынудил его оправдываться

Главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен (Nick Bullen) утверждает, что высказывания принца Гарри смертельно обидели принца Чарльза. Об этом сообщает Fox News.

«От близких к Чарльзу людей мне известно, что его очень задели все эти откровения за последние несколько месяцев», — говорит Буллен. Он считает, что именно с этим связана публикация годового отчета Кларенс-хауса — официальной резиденции принца.

Документы, которые включены в отчет, опровергают некоторые утверждения, которые Гарри делал в интервью Опре Уинфри. По мнению Буллена, Гарри фактически вынудил отца оправдываться.

Королевские резиденции крайне редко жалуются и объясняются, но в этот раз определенно были даны объяснения. Гарри утверждал, что после отказа от полномочий их немедленно лишили финансовой поддержки. Кларенс-хаус оборачивается и, по сути дела, говорит: «Нет, это неправда. Гарри получал деньги до лета» Ник Буллен главный редактор True Royalty TV

Принц Гарри — сын принца Чарльза, который унаследует британский престол после смерти королевы Елизаветы II. В январе 2020 года Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи и переехали в США. В 2021 году они дали несколько скандальных интервью.