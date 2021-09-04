В РАН посоветовали выращивать коноплю для снижения налогов

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев посоветовал выращивать коноплю для того, чтобы снизить налоги. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, многие страны легализовали использование конопли и создают препараты на ее основе.

«Конопля может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон», — сказал Сергеев.

Он заключил, что у «физиотерапевтических средств вполне может быть очень серьезное медицинское, а значит, и экономическое будущее».

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР), опубликованный Еврокомиссией (ЕК) 14 июля. Документ призван уравнять товары, произведенные на территории стран ЕС с низкими выбросами углекислого газа и продукцию других стран, которые мало продвинулись во внедрении специальных методов в промышленности для сокращения выбросов CO2. Экологический сбор на импорт товаров со значительным углеродным следом ЕК предложила вводить постепенно в период с 2023 по 2026 год.