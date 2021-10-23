Врачи прооперировали выстрелившего в себя в российской больнице ребенка

В Нижневартовске прооперировали мальчика, случайно выстрелившего в себя из пистолета

Врачи прооперировали десятилетнего россиянина, выстрелившего в себя из пистолета своего деда в детской окружной больнице Нижневартовска, пишет Ura.ru.

Сообщается, что тяжелая операция прошла успешно, однако ребенок лишился глаза. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Состояние малолетнего пациента оценивается как стабильно тяжелое, угрозы для его жизни нет.

Мальчик случайно выстрелил в себя из травматического пистолета, принадлежащего его деду, который сопровождал потерпевшего на период госпитализации. Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования мальчика по статье «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье четырехлетний мальчик получил ранение во время игры с пистолетом. В него выстрелил 12-летний подросток. Играя с травматическим пистолетом «Гроза», россиянин случайно выстрелил в своего племянника. В результате пострадавший получил непроникающее ранение в грудь.