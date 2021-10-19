Школьник подключился к онлайн-занятию с заряжавшегося телефона и умер

Пятиклассник умер после того, как его смартфон взорвался во время урока

Во Вьетнаме пятиклассник умер после того, как его мобильный телефон взорвался во время онлайн-занятия. Об этом сообщает Daily Star.

Днем 14 октября школьник был на онлайн-уроке, к которому он подключился с телефона. Смартфон находился на зарядке. В какой-то момент гаджет неожиданно взорвался и поджег одежду вьетнамца.

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Предположительно, в этот момент мальчик находился дома один, потому что ему на помощь пришли соседи. Они посадили пятиклассника в машину и повезли его в больницу. Он умер по дороге, незадолго до приезда в больницу.

Модель взорвавшегося телефона не сообщается. Родители мальчика обратились в полицию с просьбой прекратить расследование дела.

Ранее сообщалось, что в городе Нан, административном центре одноименной провинции на севере Таиланда, мужчина скончался в собственной постели во время игры на подключенном к зарядному устройству мобильном телефоне. Тело тайца направили на посмертную экспертизу.