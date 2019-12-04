Мужчина умер в постели во время игры на подключенном к зарядке телефоне

В городе Чонбури, Таиланд, мужчина погиб от удара током во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 2 декабря, 28-летний Киттисак Мункитти (Kittisak Moonkitti) заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на своем смартфоне. 57-летняя мать таиландца несколько раз звала его, чтобы он помог ей с уборкой, но он игнорировал ее просьбы.

Перед тем как уйти на работу, женщина решила зайти к сыну в комнату и попросить его прибраться. Когда она открыла дверь, ей показалось, что мужчина спит. Мать накричала на Мункитти и несколько раз ткнула его тростью, но он не просыпался. Тогда женщина обратила внимание на ожоги на его руках и вызвала полицию.

Прибывшие на место полицейские осмотрели мужчину и констатировали его смерть. Предварительной причиной гибели Мункитти назвали поражение электрическим током, однако его тело направили на посмертную экспертизу.

Ранее сообщалось о смерти таиландца, который уснул во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству. Его сосед по комнате утверждает, что погибший постоянно играл в многопользовательские онлайн-игры на нескольких мобильных гаджетах, лежа в кровати.

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