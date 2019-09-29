Девочка оставила смартфон заряжаться в постели и умерла

В селе Бестобе Алма-Атинской области Казахстана 14-летняя девочка умерла после того, как оставила заряжаться смартфон на ночь у изголовья своей постели, сообщили РИА Новости в региональном департаменте полиции.

«Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Предположительно, она погибла от удара током», — отметил собеседник агентства.

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Инцидент произошел в ночь на 28 сентября. О какой марке смартфона идет речь, не уточняется. В полицию о гибели девочки сообщили ее родители.

Произошедшее зафиксировано как несчастный случай. Для выяснения всех обстоятельств назначена проверка.

В декабре прошлого года сообщалось о подростке из Малайзии, который получил смертельный удар током после того, как подключил наушники к смартфону, находившемуся на зарядке. Мать обнаружила тело сына утром на полу. Выяснилось, что он лег спать с надетыми наушниками.

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