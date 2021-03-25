Девушка поставила телефон на зарядку на ночь и проснулась с ожогами на лице

В английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, зарядное устройство телефона загорелось и обожгло лицо девушке-подростку. Об этом сообщает BirminghamLive.

В четверг, 18 марта, 17-летняя Эми Холл (Amie Hall) подключила к зарядке свой iPhone, легла с ним в кровать и задремала. Вскоре зарядное устройство загорелось, пламя перекинулось на одеяло и простыню и оставило ожог на щеке девушки.

«Я уже дремала, когда увидела мигающие оранжевые пятна. Я проснулась, побежала вниз и позвала маму», — описывает произошедшее Холл.

Ее матери удалось потушить возгорание, однако она вызвала спасателей для дальнейшей помощи дочери.

Представители Apple сообщили, что знают об инциденте и проводят внутреннее расследование. Известно, что кабель был фирменным, а само зарядное устройство — от другого производителя.

Ранее сообщалось, что в городе Нан, административном центре одноименной провинции на севере Таиланда, мужчина скончался в собственной постели во время игры на подключенном к зарядному устройству мобильном телефоне. Его тело обнаружили спустя два дня после смерти.