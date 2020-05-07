Мужчина поиграл на подключенном к зарядке телефоне и умер

В городе Нан, административном центре одноименной провинции на севере Таиланда, мужчина скончался в собственной постели во время игры на подключенном к зарядному устройству мобильном телефоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 32-летнего курьера Тиннакорна Раттанауппафана (Tinnakorn Rattanauppaphan) обнаружили в пятницу, 1 мая. Коллеги решили его проведать, так как он два дня не появлялся на работе и не выходил на связь.

Раттанауппафан лежал на матрасе возле окна. В руках он держал обугленный телефон, подключенный к зарядному устройству, вставленному в удлинитель. Друзья попытались растолкать приятеля, но вскоре поняли, что он мертв, и вызвали полицию. Осмотревшие тело полицейские пришли к выводу, что мужчина скончался два дня назад.

Друзья покойного утверждают, что у него не было каких-либо серьезных жизненных проблем или врагов, однако он уделял слишком много времени мобильным играм.

Тело тайца направили на посмертную экспертизу. Предварительно полицейские признали причиной его смерти несчастный случай. «В результате предварительного расследования мы не обнаружили следов борьбы. Поэтому мы считаем, что он скончался от удара током, так как на его руках есть электрические ожоги», — заявил подполковник полиции Самран Вонгчайя (Samran Wongchaiya).

Ранее сообщалось, что в городе Чонбури, Таиланд, мужчина погиб от удара током во время игры на мобильном телефоне, подключенном к зарядному устройству. Тело мужчины обнаружила его мать, которая зашла к нему в комнату перед работой с просьбой прибраться.

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