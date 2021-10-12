В Дагестане заявили о покрывавших убийцу школьника учителях

Руководство школы № 51 в Махачкале, где от ножевого ранения погиб ученик, могло покрывать убившего его одноклассника. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев, его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Чиновник заявил, что руководство школы и педагоги давно знали о деструктивном поведении подростка, однако никто не сообщил об этом в правоохранительные органы или инспекцию по делам несовершеннолетних.

«Руководство образовательной организации почему-то его покрывало. Даже не поставили на внутришкольный учет этого подростка», — отметил Бучаев.

По словам чиновника, ситуация с поведением ученика длилась на протяжении двух лет. Он также рассказал, что поговорил с родителями школьника и его одноклассниками — все рассказали ему, что подросток постоянно третировал других детей.

Согласно версии следствия, утром 11 октября на школьном дворе между учеником девятого класса и его одноклассником произошла драка, в ходе которой один ударил ножом другого. От полученного ранения подросток умер в больнице. СК возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего школьника по статье «Убийство».

В отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе, а также в отношении руководства организации, осуществлявшей охрану в учебном учреждении, возбуждены уголовные дела. Позже стало известно, что директора и его заместителя уволили.