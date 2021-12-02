Девушка выиграла суд против позволившего ей родиться лечащего врача матери

Девушка из английского города Скегнесс, графство Линкольншир, которая подала в суд на позволившего ей родиться лечащего врача матери, выиграла иск и отсудила у него компенсацию. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

1 декабря на судебном заседании, прошедшем в Лондоне, судья Розалинд Коу вынесла решение о том, что 20-летней Эви Тумбс, родившейся с расщеплением позвоночника (Spina bifida), положены выплаты до конца жизни. Историческое решение судьи создало прецедент: теперь и другие врачи могут быть привлечены к ответственности за халатность во время консультаций перед зачатием, после которых у пациенток рождались дети с серьезным заболеванием.

Судья пояснила, что согласна с мнением обвинительницы, которая заявила, что врач Филип Митчелл не предупредил ее мать о необходимости принять курс таблеток фолиевой кислоты до зачатия и во время первых 12 недель беременности. По мнению девушки, если бы ее мать об этом знала, она бы последовала инструкции и отложила зачатие. Следовательно, Тумбс не появилась бы на свет и не страдала бы от тяжелого заболевания, из-за которого иногда вынуждена проводить сутки под капельницами. В целом, девушка считает свое рождение ошибкой, спровоцированной халатностью врача.

Дело будет возвращено в суд для определения полной суммы компенсации для Тумбс, если стороны не договорятся об этом за пределами суда.

Сам врач не согласен с обвинениями девушки. Он утверждает, что не мог так ошибиться, потому что рекомендует всем планирующим беременность пациенткам принимать соответствующие добавки.

Расщепление позвоночника — неизлечимое состояние, которое может ухудшаться с возрастом. Оно возникает у ребенка на первом месяце беременности матери и может сопровождаться параличом и неспособностью контролировать мочеиспускание и дефекацию.