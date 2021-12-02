Лавров раскритиковал Британию за помощь Украине

Лавров указал коллеге из Британии на негативное влияние британо-украинской кооперации

Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Великобритании Лиз Трасс на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме раскритиковал британские власти за помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Британской стороне было указано на негативное влияние нарастающей британо-украинской военной и военно-технической кооперации на региональную безопасность, подходы Киева к выполнению минских договоренностей», — заявили в МИД по итогам переговоров.

По мнению российского министра, британо-украинская кооперация в военной сфере оказывает негативное влияние на безопасность в регионе.

Ранее издание The Mirror сообщило, что Британия сформировала отряд быстрого реагирования численностью 600 человек для переброски к украинским границам.