Стало известно количество слитых в даркнет карт банков России и СНГ

Число продаж банковских карт россиян в даркнете будет снижаться. Об этом «Ленте.ру» стало известно из доклада аналитиков компании Group-IB, которые презентовали свой отчет о ситуации в сфере информационной безопасности на проходящей в Москве конференции CyberCrimeCon 2021.

В частности, определено точное количество слитых в даркнет карт банков из России и стран СНГ. По данным исследователей, речь идет о 13 799 карточках, появившихся в теневом сегменте интернета в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. За предыдущие 12 месяцев их было без малого 35 тысяч (сокращение составило 60 процентов).

В компании также отмечают, что кардинг (мошенничество с платежными картами — прим. «Ленты. ру») в целом становится менее привлекательным для киберпреступников. Объем мирового рынка кардинга за последний финансовый год снизился на 26 процентов — с 1,9 миллиарда долларов до 1,4 миллиарда долларов. Как отмечают в Group-IB, это объясняется в первую очередь сокращением количества продаваемых в даркнете дампов (так называют содержимое магнитных полос банковских карт — прим. «Ленты. ру») на 17 процентов (с 70 миллионов до 58 миллионов) из-за закрытия крупнейшего кардшопа Joker's Stash. Упала и средняя стоимость одного дампа — примерно с 22 долларов до 14.

Вместе с тем выросло количество текстовых данных (номер, дата истечения, имя держателя, адрес, CVV) карточек банков со всего мира. Их количество увеличилось на 36 процентов — с 28 миллионов до 38 миллионов, что стало следствием роста объема фишинговых ресурсов в период пандемии.

Ранее россиян предупредили о ворующих банковские данные сканерах QR-кодов. В магазине приложений для Android-устройств Google Play обнаружены 12 программ, которые воруют банковские данные с зараженных устройств. После установки приложения на устройство пользователя программа сама решает, стоит ли загружать вирус на телефон.