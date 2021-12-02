Глава МИД России Сергей Лавров предрек Украине катастрофу в случае попыток изменить ключевые положения Минских соглашений. Об этом он высказался в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ТАСС

Лавров заявил, что ОБСЕ должна направить Украине четкий сигнал о «неприемлемости пересмотра минских договоренностей», являющихся «безальтернативной основой» урегулирования ситуации в Донбассе.

Он также подчеркнул, что внутриукраинский кризис не будет преодолен до тех пор, пока Киев не перестанет уклоняться от выполнения взятых на себя в рамках Минских соглашений правовых обязательств, в частности — прямого диалога с Донецком и Луганском.

Ранее Сергей Лавров заявил о «наглеющей» Украине и указал на ее агрессивность по отношению к Минским договоренностям и России. По словам министра, за таким поведением украинского руководства стоит попытка спровоцировать Запад на поддержку «воинственных устремлений» Киева.