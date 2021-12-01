Лавров заявил о «наглеющем» Киеве

Глава МИД Лавров: Киев становится все более и более наглым в своей агрессивности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «наглеющей» Украине, передает РИА Новости.

Лавров напомнил, что недавно МИД опубликовал его переписку с коллегами из Франции и Германии, которые много лет обещают повлиять на Киев, но ничего не происходит.

«Наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к Минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия, и Киев может сорваться на военные авантюры.

«Если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности», — подчеркнул Лавров.

В ноябре издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.