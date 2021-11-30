Лавров допустил военные авантюры со стороны Украины

В Москве допускают, что власти Украины могут сорваться на военные авантюры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова во вторник, 30 ноября, передает РИА Новости.

Как отметил Лавров, вероятность подобных действия со стороны киевских властей создает прямую угрозу безопасности России. «Если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по надежному обеспечению своей безопасности», — подчеркнул министр.

При этом он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что Москва не заинтересована в каких-либо конфликтах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокациями заявления Киева, США и представителей НАТО о военной угрозе Украине со стороны Москвы. По ее словам, западные страны уже поставляют на Украину дополнительные вооружения и направляют в страну своих военных.

До этого издание Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Украинская разведка утверждала, что это случится в конце января или начале февраля. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.