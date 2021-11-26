МИД России оценил заявления Украины и США о возможном вторжении

Заявления Киева, США и представителей НАТО о военной угрозе Украине являются провокациями, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом Москва оценила сообщения о возможном российском вторжении на Украину, сообщает ТАСС.

«Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада: создавать напряженность путем проведения неких провокативных информационно-политических акций в определенных регионах мира. К этому нужно так и относиться», — прокомментировала заявления о российской угрозе Захарова.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел обвинила западные страны в прямом нарушении Минских договоренностей. По информации Захаровой, на Украину поставляют дополнительные вооружения и направляют в страну иностранных военных. Все эти действия происходят в рамках «определенной политики», считает дипломат.

«Переброска под видом неких инструкторов просто каких-то по-настоящему матерых вояк, которые обучают отнюдь не макраме и вышиванию в мирное время», — охарактеризовала Захарова поступающую на Украину военную помощь.

Дипломат уверена, что такими действиями руководство Украины запугивает в первую очередь собственных граждан. Альтернативой нынешнему развитию событий Захарова считает путь переговоров, который является единственным возможным решением конфликта. Представитель российского МИД в очередной раз подчеркнула, что противостояние на Донбассе является внутренним кризисом Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о войне с Россией. По мнению Зеленского, Украина полностью готова к ситуации и контролирует границу. Сообщения о широкомасштабном вторжении Зеленский назвал «запугиванием».