Лавров обвинил запад в провоцировании Украины

Глава МИД РФ Лавров: Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия

Запад давно и не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава МИД РФ обвинил западных партнеров во втягивании России и других стран постсоветского пространства в НАТО. «Западу прекрасно известно наше отношение к этим стараниям», — пояснил Лавров.

Ранее министр иностранных дел обвинил США в размещении военных баз вокруг России и нагнетании истерии. Он отметил, что российскую сторону упрекают за проведение Вооруженными силами учений на своей территории те страны, которые стягивают к российским границам войска и военную технику в огромных количествах из-за океана.