Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии

США разместили вокруг России военные базы и постоянно нагнетают истерию, упрекая российскую сторону за проведение Вооруженными силами учений на своей территории. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров обвинил Вашингтон в росте напряженности на границе РФ, передает ТАСС.

«То, что нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории, те страны, которые стягивают на наши границы в том числе войска и военную технику в огромных количествах из-за океана, и то, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны. И тем не менее постоянно нагнетается вот эта истерия», — заявил министр.

Лавров назвал заявления Запада голословными и бездоказательными. Он отметил, что попытка западных партнеров «сохранить свою гегемонию» противоречит объективному ходу истории и обратил внимание, что в мире формируется многополярный миропорядок. «Мы будем выступать за то, чтобы весь многосторонний процесс концентрировался на поиске договоренностей и консенсусных решений», — заключил глава МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления США о войсках России у границ Украины фейковой кампанией. По словам дипломата, данные американских изданий о российских танках, которые якобы стягиваются к украинским границам — это информационный залп по истине, который не имеет отношения к реальности.