В Новосибирске спасли раненую водоплавающую птицу

Новосибирские спасатели помогли птице с поврежденным крылом. Очевидцы заметили ее у Юго-Западного жилмассива накануне, 1 декабря, около пяти вечера. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Двое спасателей в гидрокостюмах спустились на воду и пытались поймать птицу, которая, стараясь уплыть от людей, постоянно ныряла. В итоге птица вышла на лед, где ее и поймали спасатели. Оказалось, что это была хищная птица чомга. На видео заметно, что она пытается вырываться из рук спасателей.

В итоге чомгу с поврежденным правым крылом удалось пристроить в новосибирский зоопарк. Спасатели связались с сотрудниками учреждения и доставили им птицу.

Чомга, также известная как большая поганка, — хищная водоплавающая птица из семейства поганковых. Размером она немного меньше утки, обитает в озерах и прудах по всей Евразии. Несмотря на широкий ареал обитания, численность этих птиц небольшая, чомга занесена в красную книгу. Под угрозой вымирания большие поганки оказались из-за того, что когда-то из их перьев делали женские шляпки.