Песков рассказал об отсутствии планов на общую валюту с Белоруссией

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об отсутствии у России планов на создание общей валюты с Белоруссией. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Пескова, нынешняя стадия интеграции Москвы и Минска не предусматривает введения общей для двух стран валюты. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что единой валютой станет рубль.

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«Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введения единой валюты», — отметил Песков.

До сих пор руководство двух стран не вело предметных разговоров о введении единой валюты на территории Союзного государства России и Белоруссии, отметил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что две страны пока не подошли к более высокому уровню интеграции, на котором было бы уместно введение единой валюты. По его словам, подойти к нему можно «step by step».