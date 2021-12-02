Лукашенко назвал примерную дату голосования по новой Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал примерную дату голосования по новой Конституции страны в интервью РИА Новости. По его словам, его планируется провести в третьей декаде февраля следующего года.

«В феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум», — сказал он, добавив, что голосование состоится, «если не начнется война».

В этой же беседе Александр Лукашенко раскрыл сроки публикации проекта новой Конституции. По его словам, это произойдет до Нового года. Он также отметил, что проект документа уже лежит у него на столе. До этого белорусский президент подчеркивал, что конституция разрабатывается не под действующую власть.