Лукашенко раскрыл сроки публикации проекта новой белорусской Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл сроки публикации проекта новой Конституции страны. Об этом он рассказал РИА Новости.

Лукашенко отметил, что проект документа уже лежит у него на столе. «Сейчас я сижу и смотрю. И каждую строчку, как это было прежде», — заявил президент.

Белорусский лидер также добавил, что он сам писал Конституцию. При этом глава государства подчеркнул, что юристы писали пером, а он диктовал, потому что видел, как президент, какие полномочия нужны, чтобы удержать страну. На вопрос о точных сроках публикации проекта Лукашенко ответил, что, вероятно, недели две. «До Нового года», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что новая Конституция Белоруссии разрабатывается не под действующую власть. Глава государства назвал цель внесения изменений в Конституцию и подчеркнул, что это необходимо сделать для жизни будущих поколений. «Дело в тех, кто идет за вами и за нами, — та молодежь, которая пороха еще не нюхала. Они считают, что в интернете и картошка, и морковь, и бананы — все там», — добавил президент. При этом Лукашенко отметил, что Конституция обновляется не в его личных интересах. «Если кто-то думает, что я уцепился за кресло и уже руки посинели, чтобы меня тут не оторвали от него, вы просто заблуждаетесь», — заявил он.

