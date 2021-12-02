Глава Пентагона назвал Китай постоянным вызовом для США

Министр обороны США Ллойд Остин назвал Китай постоянным вызовом для США. Его слова прозвучали на встрече по вопросам безопасности с южнокорейским коллегой Со Уком, передает издание Politico.

Глава Пентагона также заявил, что Вашингтон готов поддержать возможности других стран по сдерживанию Пекина. По его словам, испытания гиперзвукового оружия, которые в этом году провели китайские военные усиливают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что США и Китай на высшем уровне обсуждают возможности для диалога по военным вопросам. Стороны готовятся к переговорам на тему напряженной ситуации вокруг Тайваня. Сообщается, что Ллойд Остин может провести встречу с министром обороны КНР Вэем Фэнхэ и зампредом Центрального военного совета КНР Сюй Циляном.