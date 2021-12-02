США и Китай приготовились к диалогу по военным делам

South China Morning Post: США и КНР обсудят Тайвань и другие связанные с войной вопросы

Китай и США приготовились провести диалог на высоком уровне по вопросам военных дел, в том числе по поводу напряжения вокруг Тайваня и других спорных ситуаций. Стороны также собираются обсуждать тему контроля гиперзвуковых вооружений, пишет South China Morning Post.

Высшие военные чины обеих стран налаживают контакт после виртуальной встречи между президентом США Джо Байденом и главой КНР Си Цзиньпином в прошлом году. Министр обороны США Ллойд Остин вероятно встретится с китайским коллегой Вэем Фэнхэ и заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном.

«Это один из консенсусов, достигнутых на саммите. Два лидера дали распоряжение военным обсудить договоренности», — заявил источник издания.

Ранее в декабре в США признали, что Вашингтон и Пекин ведут гонку вооружений.