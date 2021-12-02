Крупнейший видеоресурс России открыл неограниченный доступ для зрителей

Поиск в «VK Видео» стал доступен для пользователей, не зарегистрированных во «ВКонтакте»

Крупнейший в России видеоресурс «VK Видео» в социальной сети «ВКонтакте» открыл зрителям всего интернета неограниченный доступ к видеовитрине и обновил собственный поисковый сервис с использованием новейших технологий машинного обучения. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, контент платформы теперь доступен также не зарегистрированным в соцсети пользователям — для них бесплатно откроется база с миллионами фильмов, сериалов, телешоу, спортивных матчей и киберспортивных трансляций в максимально высоком качестве.

Кроме того, юзеры без авторизации смогут опробовать технологии видеоплатформы: быстрый первый кадр видео и автокачество с адаптацией под устройство и сетевые условия, широкая линейка качества вплоть до 4К, стриминг на сетевые медиаплееры Chromecast и AirPlay с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора и перемотка назад во время прямых эфиров.

При этом найти нужные ролики поможет обновленный поисковый сервис — в его основе технологии машинного обучения. Ранжирование результатов опирается на зрительскую активность и ML-технологии, которые обеспечивают понимание контента, включая качество видео и его тематику — благодаря этому сокращается путь пользователя от запроса до клика.

«Мы видим, что вовлеченность пользователей в видеосмотрение на платформе "VK Видео" продолжает расти, поэтому мы решили снять ограничение в виде обязательной регистрации и авторизации зрителей в социальной сети для поиска и просмотра. Теперь абсолютно все зрители получат доступ к широкой библиотеке контента и смогут без каких-либо ограничений смотреть видео, которые им интересны», — рассказал технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Александр Тоболь.

«VK Видео» — новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Клипы». Каждый день сервисом пользуются больше 40 миллионов человек. Ежегодно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появляется более 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. Планируется, что до конца текущего года пользователям «VK Видео» станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.

