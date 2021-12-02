Драка мигрантов из-за уборки снега в центре Москвы попала на видео

Свыше десяти мигрантов-коммунальщиков подрались на улице Моховой в Басманном районе в центре Москвы из-за уборки снега. Видео с места драки опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как люди в спецодежде сотрудников коммунальных служб ругаются между собой в одном из заснеженных московских дворов. В какой-то момент двое коммунальщиков начинают выяснять отношения на кулаках. К их потасовке присоединяются другие мигранты.

По сведениям Mash, наблюдавшие за конфликтом мигрантов жители Басманного района вызвали полицейских. Предполагается, что потасовка возникла из-за того, что одни сотрудники ЖКХ убирали снег с дорожек, а другие тем временем очищали крыши и сбрасывали все вниз.

В инциденте будет разбираться столичная прокуратура.

Ранее массовая драка с участием приезжих у торгового центра «Акварель» в подмосковном Пушкине началась из-за спора в соцсетях, один из участников конфликта попал в больницу с сотрясением и рваной раной губы.