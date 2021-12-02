Владельцы Facebook заблокировали якобы связанные с КГБ Белоруссии аккаунты

Meta заблокировала фейковые аккаунты из Белоруссии и Польши из-за постов о мигрантах

Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, опубликовала отчет, в котором сообщила о блокировках фейковых аккаунтов из Белоруссии и Польши.

По словам представителей компании, они заблокировали аккаунты и группы из-за ложных постов о миграционном кризисе. Владельцы аккаунтов со стороны Польши представлялись мигрантами, а со стороны Белоруссии — журналистами и активистами. В отчете также связали сеть из 41 фейкового аккаунта на Facebook и пяти в Instagram с КГБ Белоруссии.

«Фейковые персоны критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках, распространяли изображения и видео о якобы имеющихся нарушениях прав мигрантов со стороны польских пограничников», — отмечается в отчете. Также там говорится, что некоторые владельцы аккаунтов писали об отношениях Белоруссии с прибалтийскими странами на русском языке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в республике находится около пяти тысяч беженцев с Ближнего Востока. Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября. Запад считает, что Минск специально организовал данную ситуацию.