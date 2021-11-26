Лукашенко назвал число мигрантов на границе с Евросоюзом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что на границе собрались около 5 тысяч беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал число мигрантов, собравшихся на границе со странами Евросоюза. Об этом 26 ноября сообщает БЕЛТА.

По его словам, в республике находится около пяти тысячи беженцев с Ближнего Востока.

«По нашим подсчетам, на территории Беларуси, кроме этого двухтысячного лагеря, около двух-трех тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры», — сказал он, выступая перед мигрантами, размещенными в транспортно-логистическом центре у границы.

Ранее Лукашенко заявил, что беженцы попали в беду, но это временно. Белоруссия будет делать все так, как они пожелают, «даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то». Выдворять мигрантов на родину насильно не будут, заверил глава государства.

«Это ваша воля: пройдете — идите. Вот и вся философия», — заявил Лукашенко о желании людей попасть в ЕС.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября. Запад считает, что Минск специально организовал данную ситуацию.