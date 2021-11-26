Лукашенко рассказал беженцам про «обезумевших» европейцев

Лукашенко выступил перед мигрантами и рассказал им про «обезумевших» европейцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед беженцами с Ближнего Востока, собравшимися у границы с Польшей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что часть мигрантов, «поверив западной пропаганде», ищет лучшей жизни в Европе. Другие не видят перспективы для своих детей на родине. «Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то», — сказал президент.

Он добавил, что Белоруссия не может устроить войну, чтобы пробить коридор для беженцев в Германию. «Люди с той стороны [границы] обезумели», — отметил Лукашенко.

При этом белорусские власти не будут насильно выдворять мигрантов на родину, заверил он. «Это ваша воля: пройдете — идите. Вот и вся философия», — заявил Лукашенко о желании людей попасть на территорию Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, где размещены мигранты. Он осмотрел пункт раздачи питания и пообщался с представителями Красного Креста. Беженцы встретили президента аплодисментами.