Лукашенко приехал к мигрантам на границу

Лукашенко приехал в логистический центр на границе с Польшей, где размещены мигранты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска «Брузги» на границе с Польшей, где размещены мигранты. Об этом 26 ноября сообщает БЕЛТА.

Лукашенко осмотрел пункт раздачи питания и пообщался с представителями Красного Креста. Беженцы встретили его аплодисментами.

Президента сопровождают губернатор Гродненской области и глава Госпогранкомитета. Его встретили инспектор по Гродненской области и генеральный секретарь белорусского Красного Креста.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет удерживать мигрантов, которые хотят вернуться на родину, но Евросоюз должен участвовать в их эвакуации. По его словам, Брюссель обещал выделить дополнительное финансирование на билеты беженцам. «Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей», — сказал Лукашенко и назвал политиков ЕС мерзавцами.