Лукашенко назвал политиков ЕС мерзавцами и призвал оплатить билеты беженцам

Белоруссия не станет удерживать беженцев, которые желают покинуть страну и вернуться на родину, в Ирак, однако Европейский союз (ЕС) должен участвовать в эвакуации мигрантов. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с отменой рейса из Минска в Багдад, передает БЕЛТА.

По его словам, ЕС обещал выделить дополнительное финансирование на билеты нелегальным мигрантам, однако этого не произошло. «Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей», — сказал Лукашенко и назвал политиков ЕС мерзавцами.

Белорусский лидер также призвал ЕС оплатить мигрантам рейс из Минска в Багдад, который ранее был отменен из-за проблем с финансированием.

Ранее стало известно, что находящиеся в логистическом центре беженцы устроили митинг с требованием пропустить их в ЕС. Они взбунтовались против возвращения в Ирак и заявили о твердом намерении попасть в Германию через Польшу. Позже сообщалось, что вывозной рейс был отменен. При этом в ноябре власти Польши предложили покрыть все расходы на возвращение мигрантов домой.