В Белоруссии заявили о попытке поляков остановить беженцев автоматными очередями

Польские силовики предприняли попытку остановить беженцев, стремящихся прорваться на территорию страны из Белоруссии, при помощи автоматных очередей. Об этом заявили в Госпогранкомитете Белоруссии, передает ТАСС в среду, 24 ноября.

«В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями», — сообщили в погранслужбе. Там также подчеркнули, что белорусские военные прикрыли данный участок границы, чтобы избежать дальнейших провокаций со стороны Польши.

Ранее 24 ноября погранслужба Польши сообщила, что за последние сутки зафиксировала 267 попыток мигрантов прорваться через границу. При этом, по данным польских силовиков, беженцы действуют при поддержке военных из Белоруссии.

До этого заместитель министра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич рассказал, что мигранты пытаются перебраться в страну вплавь на понтонах через пограничную реку Буг.

Кризис на границе Польши и Белоруссии обострился 8 ноября, когда часть мигрантов в очередной раз попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применяли спецсредства. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Страны Европейского союза считают, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.