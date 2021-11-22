Лукашенко заявил о резком снижении числа мигрантов на границе с Польшей

Число мигрантов вдоль границы Белоруссии, Польши, Литвы и Латвии существенно снизилось. По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, на 22 ноября в приграничной полосе остается около 150 человек. Его слова передает «БЕЛТА».

«На сегодня я уточнил. Правда, уже значительно меньше осталось. Где-то около полутора сотен человек на границе — вдоль всей границы трех государств», — заявил Лукашенко.

При этом белорусский президент подчеркнул, что попытки мигрантов попасть в Европейский союз не прекращаются до сих пор. Если таких нарушителей ловит полиция в Польше или даже контроль на польско-немецкой границе, их все равно отправляют обратно в приграничную полосу с Белоруссией. Однако даже в таких условиях наблюдается резкое снижение числа мигрантов на границе.

Обсуждение проблемы беженцев в Белоруссии состоялось в рамках совещания Лукашенко с гродненским губернатором Владимиром Караником и инспектором по Гродненской области Юрием Караевым. Губернатор заметил, что пока в области не получили денег от Европейского союза на помощь беженцам. Вся гуманитарная помощь осуществляется белорусскими гражданами — представителями гражданского общества, волонтерами, бизнесменами.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала, что, по оценкам властей, на территории Белоруссии находится около семи тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Европейский союз. При этом в стихийном лагере на границе с Польшей разместилось две тысячи из них. 18 ноября большая часть мигрантов уже ушла в предоставленное им здание логистического центра.