Лукашенко обратился к «диким политикам» в Польше

Лукашенко: если поляки закроют границу с Белоруссией, то поедут через Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к польским политикам в связи с миграционным кризисом на границе двух стран, передает БЕЛТА.

«Еще один момент. Это уже, наверное, больше обращение к полякам. Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют — погранпереход железнодорожный», — сказал Лукашенко на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и помощником по региону Юрием Караевым.

По словам Лукашенко, если властям Польши так удобнее, пусть закрывают. «Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», — продолжил он.

При этом, как считает глава Белоруссии, поляков там никто не ждет. «Это я так образно говорю — через Донбасс. Их там никто не ждет. Там граница с Украиной у России закрыта», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что Варшава играет на обострение ситуации, чтобы решить собственные проблемы или обвинить в них Белоруссию.

Ранее в ООН заявили, что условия жизни мигрантов на границе Польши и Белоруссии вызывают опасение.