Лукашенко сравнили с «туроператором без лицензии» из-за ситуации с мигрантами

Еврокомиссар Юханссон: Лукашенко и Минск несут ответственность за ситуацию с мигрантами

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон сравнила президента Белоруссии с «туроператором без лицензии» из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей, Латвией и Литвой. Она подчеркнула в интервью газете Welt am Sonntag, что глава государства и власти в Минске несут ответственность за происходящее.

«Во время кризиса Александр Лукашенко ведет себя как туроператор без лицензии, который продает дорогие турпакеты в ЕС, которые затем по прибытии исчезают сами собой», — заявила Юханссон.

Еврокомиссар добавила, что семьи беженцев оказались обмануты, они терпят большие страдания. Она сочла происходящее трагедией, возложив чрезвычайную ответственность за сложившийся кризис на официальные власти Белорусии и президента республики.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал происходящее на польско-белорусской границе гибридной войной, развернутой против Евросоюза президентом Белоруссии Александром Лукашенко при тайной поддержке президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что Варшава не поддастся на шантаж и сделает все возможное, чтобы «остановить угрожающее Европе зло».

