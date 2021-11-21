Польский премьер назвал ситуацию на границе с Белоруссией угрожающим Европе злом

Польша не поддастся на шантаж и сделает все возможное, чтобы «остановить угрожающее Европе зло». Так премьер-министр страны Матеуш Моравецкий прокомментировал ситуацию на границе с Белоруссией. Соответствующее видеообращение появилось на его официальном YouTube-канале в воскресенье, 21 ноября.

Моравецкий назвал происходящее на польско-белорусской границе гибридной войной, развернутой против Евросоюза президентом Белоруссии Александром Лукашенко при тайной поддержке президента России Владимира Путина: «Это политический кризис, созданный специально. Цель — дестабилизировать ситуацию в Европе, впервые со времен холодной войны».

Политик заявил, что Польша «на протяжении многих веков охраняла общий дом». «Когда приходилось сталкиваться с захватчиками, а затем и с тоталитарной диктатурой, мы всегда стояли на передовой», — сказал он.

Премьер-министр призвал защитить Европу, вновь объявив о намерении полностью закрыть границу с Белоруссией.

Миграционный кризис у восточных границ Европейского союза разразился после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегалов в страны ЕС. В связи с этим Запад обвиняет его в намеренной провокации и использовании людей на границе в своих интересах.