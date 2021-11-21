Польша допустила возможность полного закрытия границ с Белоруссией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство республики допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Государственный деятель сообщил об этом во время встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в воскресенье, 21 ноября, в Таллине. В настоящее время Польша закрыла только один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал Моравецкий.

Ранее власти Польши пообещали достроить забор на границе с Белоруссией в первом полугодии 2022 года. Известно, что сооружение обойдется республике в 1,615 миллиарда злотых (около 414 миллионов долларов), которые целиком поступят из бюджета страны.